Villa Consuelo es el sostén de 15,000 empleos directos

Patria Reyes Rodríguez

patria.reyes@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Villa Consuelo es la típica zona donde la gente va a buscar cualquier artículo que necesite o lo que no podría conseguir en ningún otro centro comercial.

Enclavada en el mismo corazón del Gran Santo Domingo, Villacón (como popularmente se le conoce), ofrece desde finas joyerías hasta el retrete usado que pudiese necesitar una familia que tenga poco dinero.

Miles de micro y pequeños comerciantes llegan cada día, desde barrios de la capital y del interior del país, para surtir sus negocios de las cientos de importadoras que operan en el lugar, mientras que muchas personas procuran cualquier artículo que necesiten y para el que cuentan con recursos limitados: puerta de madera o metal, juegos de muebles para la sala o el comedor, gabinetes de cocina, gaveteros, colchones, electrodomésticos, servicios de herrería, prendas de empeño y un sinnúmero de artículos que nadie imaginaría que se vende en algún lugar.

“Lo que no hay en Villacon no lo busques porque no existe o no se ha inventado”, afirma el presidente de la Asociación de Comerciantes e Importadores de Villa Consuelo, Mario Chabebe, en una entrevista para Listín Diario en la que estima que esta zona aporta aproximadamente 15,000 empleos directos.

Según Chabebe, Villa Consuelo tiene alrededor de 350 establecimientos comerciales formales que venden diferentes artículos y sostiene que los negocios informales se han ido reduciendo en las calles y aceras fruto del esfuerzo de las organizaciones por adecentar la zona.

Transformaciones

El empresario Mario Chabebe explica que este pulmón comercial ha logrado transformaciones importantes para el bienestar de quienes habitan en el sector y/o desarrollan sus actividades comerciales.

“Ningún sector puede decir que arregló sus aceras, que tiene su escuela nueva, que tiene su club totalmente reformado y nuevo, que tienen una dirección regional policial en el sector, que arregló sus aceras, sus contenes, recuperó sus espacios públicos, el asfaltado completo de las calles, energía 24 horas”, indica Chabebe.

Al hablar de la seguridad, indica que ha mejorado mucho. Sin embargo, la gente en las calles dice que no se pueden descuidar porque “fácil te arrebatan la cartera” y que en las noches se convierte en “tierra de nadie”.

Los desafíos

Mejorar el tránsito vehícular y lograr un parqueo público parecen ser los desafíos más sentidos por los comerciantes, quienes han intentado en varias ocasiones buscar una alternativa, pero aún no lo logran.

Basura

Pese a que la Asociación aporta un camión y paga el personal para ayudar al ayuntamiento con la recogida de la basura que producen, muchas calles se ven con gran cúmulo de basura.