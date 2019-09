“Profeta Digital” David Shing visitará el país

Santo Domingo, R.D.

El congreso internacional The Future of Advertising (FOA) pondrá en escena una lista de ocho expertos mundiales del marketing, la publicidad y la comunicación, entre los cuales se encuentra David Shing, mejor conocido como “el profeta digital” debido a sus atinadas predicciones en las tendencias mercadológicas de la última década.

“Shing es una pieza clave en el FOA 2019. Su capacidad de analizar las tendencias actuales del marketing para predecir el comportamiento en el consumidor de los próximos años, lo convierte en uno de los speakers más esperados del congreso”, expresó Yessely López, directora general de FOA.

La revista Forbes USA describe a Shing como un "artista, orador trotamundos y buscador de mercado, es un narrador de historias que identifica las tendencias emergentes e inspira a los clientes a pensar de manera diferente". Shing estará en FOA con su ponencia “¿Es la imaginación más importante que el conocimiento?”, respondiendo importantes interrogantes sobre la evolución de la creatividad con la digitalización total y los efectos de la tecnología portátil que funciona con datos, inteligencia y sensores al comportamiento del consumidor. Durante más de una década el experto australiano se ha desempeñado como el Profeta Digital de Oath, compañía de Verizon, identificando en todo el mundo nuevas oportunidades de negocio, colaborando con equipos de marketing y desarrollando el compromiso creativo de las marcas.

Otros expertos que se darán cita en el #FOARD2019 el próximo 26 de septiembre en Sambil, son Claudia Romo, activista y fundadora de la fundación We Are All Human; Beto Fernández, fundador de la agencia Activista; Juan Isaza, Strategic Planning & Innovation VP en DDB Latina; Morten Gotterup, Presidente de Clear Channel Airports; Julius Van de Laar, CEO en Van de Laar Campaigning; Paolo Miscia, Director de Investigación en Discovery Networks; y Rick Robinson, OOH Media Executive y Chief Strategy Officer en Billups.

The Future Of Advertising es el congreso internacional sobre el futuro de la publicidad y el marketing más importante de Barcelona, Madrid y Santo Domingo, que realiza la revista española MarketingDirecto.com y que lleva 22 ediciones realizadas.