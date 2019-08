Tenis de marca, los artículos que más se empeñan

Patria Reyes Rodríguez

patria.reyes@listindiario.com

Santo Domingo, R.D.

Tres o cuatro décadas atrás, el mayor volumen de negocio en las compraventas se daba por el empeño de prendas de oro o de plata (cadenas, relojes, guillos, anillos), sin embargo, en la actualidad, lo que da dinamismo a este tipo de negocio es el empeño de tenis de marca.

Me pareció increíble cuando Luis Acosta, propietario de una compraventa ubicada en Villa Juana, afirmó que cerca del 70% de los empeños diarios son jóvenes que acuden en busca de dinero con sus tenis de marca.

Estos jóvenes logran conseguir entre RD$300.00 y RD$1,000, dependiendo la marca y el estado del tenis. Regularmente, según Acosta, los empeñan los lunes y los retiran los viernes o sábados, al parecer para poder lucirlos en el fin de semana.

Tienen seis meses para conseguir el dinero de sacarlos de la compraventa, pagando un interés quincenal de 5%, si en ese tiempo no consiguen el dinero, entonces pierden definitivamente los tenis que son puestos en exhibición para venderlos.

Refiere Acosta, que estos jóvenes que empeñan sus tenis no los dejan perder y con regularidad se mantienen empeñándolos.

“Alrededor del 70% de los empeños diarios son tenis, de cada diez negocios que se hacen al día, seis o siete son con tenis Jordan Nike”, afirmó don Luis, en una amable entrevista concedida al LISTÍN DIARIO en el interior de su negocio.

Explicó que las compraventas se han reducido en más de un 50%, que de 10 que había en la zona solo quedan tres. Esta misma información fue corroborada por José Antonio Lovera, propietario de una compraventa ubicada en Gualey, quien sostuvo que el tiempo de las vacas gordas pasó en este tipo de negocio.

“Estamos en la era de las vacas flacas, antes en las compraventas se negociaba con prendas de oro y otros objetos de valor, pero hoy las compraventas se han convertido en el “Banco de los Pobres”, para el que tiene un tenis y quiere 500 pesos para la comida, o tiene un martillo, una plancha, para una gente que necesite el dinero de una receta o para una emergencia”.

Lovera, quien tiene 51 años negociando en este punto de Gualey, dice que “el cliente más difícil que se puede tratar detrás de un mostrador es el cliente de compraventa porque es un cliente que viene con necesidad”. Asegura que a veces prefiere darle algo de dinero solo para ayudarle y no entrar en negocio.

“Esta mañana vino una señora con una olla para que le consiguiera 200 pesos para la comida, me dijo que tiene dos hijos, pero eso no se podía empeñar, yo creo que hasta pichada estaba la olla, pero uno no la deja ir en blanco, uno le da los RD$200”, eso expresó Lovera indicando que tiene clientes viejos de cuando él inició el negocio que ya se ha convertido en familia. “Llegan a la compraventa cuando necesitan dinero para cosas tan elementales como sus medicamentos”, apunta.

Compraventas se reducen

Luis Acosta, luego de ser empleado por muchos años, compró la compraventa que tiene hoy día y en la que trabaja junto a su hijo. Pertenece a la Asociación de Dueños de Compraventa y dice que de 300 socios que tenía la organización quedan menos de la mitad. “Hemos sobrevivido, porque cuatro o cinco negocios cerraron y los clientes de ellos los hemos captado”.

José Antonio Lovera, también empezó muy joven a negociar la compra y venta de mercancías y con él también trabaja su familia. Coincide con Luis en cuanto a que ya este negocio no es ni la sombra de lo que era y que han tenido que cambiar la dinámica del negocio para poder sobrevivir.

Ambos comerciantes señalan como otros artículos que se empeñan las herramientas que usan los obreros para trabajar construcción, mecánica y ebanistería: sierras, martillos, taladros, etc.

SEPA MÁS

Puntos que se destacan

Cuestión de género. Los hombres jóvenes tienen la primacía en el empeño de artículos en compraventa, lo que no quiere decir que las mujeres no acudan a llevar algún electrodoméstico o prenda.

Historias tristes. Los dueños de compraventa tienen que conocer a diario muchas historias tristes de sobrevivencia de la gente de su barrio, lo que les hace muchas veces solidarizarse con el drama que viven sus clientes.