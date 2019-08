Jorge L. Rodríguez

jrodriguez@capitalcreditoinversiones.com

Santo Domingo, RD

La liquidez de los valores que se negocian en el mercado de valores es la facilidad y/o disponibilidad para poder comprar o vender un valor en el mercado en cualquier momento. Cuando se adquiere un instrumento del mercado de valores esta variable es una de la más importante de evaluar, ya que nos permite obtener la inversión de vuelta realizar y en realizar parte o la totalidad de las ganancias.

Una de las ventajas que ofrece el mercado de valores es poder vender o comprar un instrumento en cualquier momento de la vida del mismo. No importa si es un bono o una cuota de un fondo o una acción, todos los instrumentos se pueden negociar durante la vida del mismo. Es aquí donde está la importancia de la liquidez. Pues para poder hacer líquida la inversión es necesario que exista un precio para comprar o vender el mismo.

El autor es gerente general Capital, Credito, e Inversiones CCI, S.A.

En el mercado se negocian muchos instrumentos que no tienen fechas de vencimientos, es decir, que son perpetuos. Por ejemplo, la acción de una empresa no tiene una fecha de vencimiento ya que las empresas son entidades que no tienen fecha de término. Para un inversionista realizar su ganancia con una inversión en acciones en el mercado de valores (aparte del dividendo que pudiera pagar la acción) es a través del cambio en el precio del mismo. Si no existe o no tiene liquidez la acción esta posibilidad no existiera y no sería posible generar dichos beneficios ya que no pudiera vender la acción. Esta variable es importante también en la renta fija ya que nos permite poder obtener los recursos invertidos en cualquier momento para aprovechar otra oportunidad de inversión o cualquier otro motivo.

El mercado dominicano ha venido mejorando los niveles de liquidez de los productos gracias a la experiencia de los inversionistas así como la cantidad de inversionistas que existen hoy día. A medida que sigamos creciendo seguirá aumentando esta variable y mejorando la oportunidad de los inversionistas de poder generar mejores beneficios en el mercado.