España es escogida como destino turístico recomendado para la comunidad LGBT

EFE

Sao Paulo

España es el destino turístico recomendado por la Cámara de Comercio y Turismo LGBT de Brasil para la temporada 2019-2020, según se anunció en la Conferencia Internacional de la Diversidad y del Turismo LGBT, que comenzó este domingo en Sao Paulo y se extenderá hasta el 1 de septiembre.



"Cada año hacemos un análisis de países, estados, regiones y ciudades. No siempre es un país, el año pasado, por ejemplo, fue la ciudad de Buenos Aires", comentó a Efe el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo LGBT de Brasil, Ricardo Gomes.



Según Gomes, España fue escogida después de una evaluación en la que se analiza cómo el lugar "se comunica con la comunidad LGBT" y cuál "es el cuidado que tiene ese destino para promover programas de inclusión y evitar la discriminación".



"España fue escogida como destino internacional recomendado y Sao Paulo como destino nacional", afirmó Gomes.



Agregó que la ciudad de Barcelona también participa en la conferencia, con el objetivo de mostrar su interés en "promoverse ante la comunidad LGBT brasileña".



La cita se celebra en momentos que la comunidad LGBT del gigante sudamericano enfrenta algunas polémicas decisiones del presidente Jair Bolsonaro, como el veto a los patrocinios estatales para las producciones cinematográficas con temática homosexual o la retirada del turismo LGBT del Plan Nacional de Turismo.



"Existe un obstáculo para el turismo LGBT por las declaraciones y acciones del Gobierno. Sacarlo del Plan Nacional de Turismo no respetó el acuerdo de cooperación que tenemos hasta junio de 2023 con el Ministerio de Turismo y Embratur" (Empresa Brasileña de Turismo, estatal), relató Gomes.



No obstante, el directivo aseguró que, a pesar del "abandono" por parte del Gobierno, el turismo LGBT "comenzó a trabajar para aproximarse regionalmente con estados y municipios, como se está haciendo con Sao Paulo o Río de Janeiro".



"Grandes empresas y grandes conglomerados que apoyan el turismo LGBT están posicionándose de manera más firme y la aproximación con otros destinos nos permitirá continuar con nuestro trabajo", señaló Gomes.



La Conferencia Internacional de la Diversidad y del Turismo LGBT contará con exposiciones, debates y mesas redondas, además de un espectáculo especial en el marco de la celebración del Día Nacional de la Visibilidad Lesbiana, el 29 de agosto.



En la cita igualmente son esperados el embajador español en Brasil, Fernando García Casas, quien recibirá la distinción de España como destino turístico internacional recomendado por la Cámara, y el alcalde de Sao Paulo, Bruno Covas.



España, en su calidad de invitado especial, participará en la programación con una presentación de "Tablado Flamenco", que estará a cargo de la cantaora española Irene Atienza, acompañada del guitarrista Jony Gonçalves, el percusionista Luciano Khatib y la bailaora Ale Kalaf.



Durante la conferencia también serán galardonadas tres personalidades por su papel en la promoción del Turismo, el Mercado Empresarial y la Cultura para la comunidad LGBT.



Asimismo, la muestra gratuita "Moda y Diversidad", producida por el Museo de la Diversidad Sexual y con trabajos que han participado en la Semana de la Moda de Sao Paulo, estará abierta al público durante toda el evento.



Además de España, Barcelona, Sao Paulo, Río de Janeiro y el estado brasileño de Bahía, en el evento participan las Cámaras de Comercio LGBT de Estados Unidos, Colombia, Uruguay, Argentina, Paraguay, República Dominicana, Chile y México.



El turismo LGBT en el mundo durante 2018 movió 218.700 millones de dólares, según un estudio anual de la Consultoría Out Now/WTM.