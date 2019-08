Pondrán a circular directorio comercial e industrial de 1955

Santo Domingo, R.D.

Directorio comercial e industrial de la República Dominicana del año 1955”, es una de las tres obras que podrán en circulación el próximo miércoles 21, la Sociedad Dominicana de Bibliófilos (SDB), que viene con una guía oficial de negocios del país de más de 6 décadas.

El acto de presentación del libro, que contiene informaciones sobre el panorama económico criollo en esa época y representa un parámetro para medir el avance histórico de esos sectores productivos, se llevará a cabo a las 8 de la noche, en la Capilla de los Remedios, ubicada en la calle Las Damas esquina Mercedes, en la Ciudad Colonial.

El “Directorio comercial e industrial de la República Dominicana del año 1955” es una guía que recoge una amplia descripción del desarrollo industrial, minero, de política comercial y sobre banca y moneda.

En la referida publicación están cuadros comparativos con las estadísticas oficiales de las importaciones y exportaciones desde el 1942 al 1954, en el que se aprecia en todos estos años un saldo favorable en la balanza comercial del país.

En el “Directorio comercial e industrial de la República Dominicana del año 1955” las cifras oficiales del 1954 resaltaban que el país había exportado bienes por un valor de US$119.7 millones e importado otros por US$82.8 millones, con un saldo favorable de US$37 millones.

El libro también recuerda que en esos años solo existía como banco privado dominicano el de Crédito y Ahorros, de capital nacional, y dos agencias de bancos extranjeros, The Royal Bank of Canada y The Bank of Nova Scotia, siendo solo los bancos del Estado el Central, Reservas y de Crédito Agrícola e Industrial.

Durante la misma actividad del próximo miércoles 21 de agosto, también serán presentadas las obras “Sumario de la Natural Historia de las Indias”, escrita en la segunda estancia de América, del escritor y político español Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés; “Historia del Almirante”, de Hernando Colón, hijo del almirante Cristóbal Colón.