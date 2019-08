Danilo deja en funcionamiento túneles Monte Grande y da palazo para centro poblado

Benny Rodríguez

Monte Grande, RD

Una multitud proveniente de los poblados a ser desplazados para dar paso a la construcción de la presa de Monte Grande corrían al lugar donde el presidente Danilo Medina daría el palazo para dejar iniciados los trabajos del centro poblado en donde ellos vivirán junto a sus familias de manera digna, luego de décadas viviendo en condiciones infrahumanas.

Previamente, el mandatario junto al director del Indrhi Olgo Fernández, los senadores Eddy Mateo Vásquez, Manuel Antonio Paula, Juan Orlando Mercedes, Rafael Calderón, la diputada Ruddy María Méndez González, los gobernadores: Pedro Peña Rubio (Barahona), Rafael Cuevas (Bahoruco), el exministro José Del Castillo Saviñón, entre otros, dejaba en funcionamiento los túneles de servicio de la presa de Monte Grande.

Fernández, quien habló en ambos actos, afirmó que a partir de hoy la presa de Monte Grande “deja de ser un sueño para convertirse en una realidad”.

La infraestructura hidráulica puesta en funcionamiento por el mandatario será utilizada para el desvío del río Yaque del Sur, lo que permitirá ejecutar la “corona o muro de la presa”, con lo que se pasará a una nueva etapa del embalse.

Olgo Fernández, dijo que una vez concluida la construcción de Monte Grande, será una obra “modelo” con estándares de calidad internacional que permitirá incorporar 705 mil tareas a la producción agrícola y eliminaría 900 electrobombas, utilizadas por agricultores de la provincia Barahona, ya que “ahora dispondrán de agua por gravedad”.

Afirmó que trabajan 24 horas para cumplir con la promesa del presidente de Medina de inaugurar el Proyecto Múltiple Presa de Monte Grande en el primer trimestre del año 2020.

Ruddy de la Cruz, de la Asociación de Agricultores Santa María, consultado por Listín Diario, dijo que ahora observan “se pasa de la realidad a los hechos” con Monte Grande, pese a su queja porque, a su juicio, aun quedan pendientes muchas cosas como la falta de agua para el regadío y de un subsidio para la comunidad poder sobrevivir mientras concluyen los trabajos del proyecto.

El director del Indrhi, resaltó que un vaso del Proyecto Múltiple Presa de Monte Grande, que generará 350 millones de metros cúbicos por segundos, impedirá, al represar las aguas, que están vayan al lago Enriquillo por el canal Trujillo y la laguna El Rincón o de Cabral.

Además, indicó que el proyecto, calificado como “el metro del Suroeste” se convertirá en control de las inundaciones que se efectúan cada temporada ciclónica en la zona de Vicente Noble, Tamayo, Bombita, entre otras localidades de la cuenca baja del Yaque del Sur.

No me equivoqué

"Gracias Presidente. No me equivoqué cuando le pedimos que no nos dejara en manos ajenas", así comenzó Marcia Méndez, quien no podía articular palabras al dar las gracias a nombre de las 390 familias que serán alojadas en el centro poblado, en el acto del primer palazo que daba inicio a los trabajos de construcción de las casas, acto encabezado por el presidente Danilo Medina.

Las personas que viven en el entorno donde se levanta la Presa Monte Grande, pertenecientes a las comunidades La Meseta, Los Güiros y San Ramón, viven en precarias condiciones, quienes cambiarán su calidad de vida de manera radical.

El proyecto estará integrado por 390 viviendas de blocks, techo de hormigón, tres habitaciones, sala-comedor-cocina y baño, los cuales contarán con servicios básicos: escuela, policlínica, centro comunal, iglesia, destacamento policial, áreas deportivas y otras facilidades que dignificarán y mejorarán notablemente sus condiciones de vida.