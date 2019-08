“El plástico no es basura, es un producto que genera riqueza”

Lilian Tejeda

lilian.tejeda@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Estévez, planteó ayer que la alternativa más viable para enfrentar el problema ambiental de la contaminación por plástico es el reciclaje.

“Ahora mismo no hay otra alternativa con el plástico que no sea el reciclaje, porque el plástico no se va a eliminar ni vamos a poder vivir sin él”, explicó el ministro al dictar la conferencia “El plástico: desafíos y compromisos para su reducción” en el tradicional desayuno temático que organiza la Asociación de Industrias (AIRD).

Estévez explicó que es necesario entender que el plástico no es basura, sino un producto que puede generar riqueza si se crean las condiciones para reciclarlo, lo que permitiría reconvertirlo en un producto distinto una y otra vez porque este material nunca desaparece por completo.

Estévez destacó que el plástico sirve hasta para construir casas. El reto es saber qué hacer con él después que se utiliza para no tirarlo dondequiera. Para esto se necesita voluntad, decisión y régimen de consecuencia, enfatizó.

Apoyo de empresarios

Con él coincide el presidente de AIRD, Celso Juan Marranzini.

“Para los industriales, el plástico tiene valor de mercado y su colocación al precio adecuado abre puertas para brindar un servicio ambiental inestimable, haciendo más competitiva nuestra economía y nuestro país. Estamos más convencidos que nunca que es fundamental movernos hacia el aprovechamiento de los residuos y el fomento de negocios circulares”, expuso Marranzini.