¿Qué es más favorable, manejar mis finanzas con una cooperativa o con bancos?

Santo Domingo

Para responder dudas y ofrecer consejos acerca de finanzas personales y el manejo económico, la asesora financiera Violeta Saint-Hilaire responde varias de las inquietudes de los lectores de Listín Diario.

Pregunta: ¿Es bueno invertir en certificados financieros?

Respuesta: Es un opción, sin embargo para mayor rendimiento es conveniente utilizar los puestos de bolsas.

Pregunta: Si yo tengo una tarjeta de crédito y le pago un seguro y no puedo seguir pagando la tarjeta, ¿el seguro asume la deuda?

Respuesta: Aún cuando no tengo información puntual de su seguro, estoy casi segura que no cubre sus deudas corrientes, esas que usted asumió al utilizar su tarjeta de crédito. Le recomiendo investigue las especificaciones de su póliza, regularmente cubren deudas en caso de fallecimiento.

Pregunta: ¿Es recomendable que una persona ahorre teniendo altos niveles de endeudamiento?

Respuesta: Es buena pregunta. Siempre hay que tener dinero ahorrado para emergencias, porque la falta de liquidez es una de las razones del endeudamiento o de no poder cumplir con estas. Luego la prioridad es saldar las deudas que roban tranquilidad y paz. Prepare un inventario de deudas y luego un plan de saldos; reduzca gastos, aumente sus ingresos y empiece a saldarlas. No tener deudas es más importante que tener ahorros, realmente no son del todo suyos.

Pregunta: Siempre que me llaman de algún banco para ponerme a disposición alguna tarjeta de crédito mi respuesta siempre es no. Quiero saber si el no tener historial crediticio con dichas tarjetas puede afectarme a la hora de solicitar un préstamo.

Respuesta: Antes de responder su pregunta le recomiendo que conozca cuál es su score crediticio solicítelo a una de las dos empresas Data Crédito o Transunion; le explicarán si su score que tiene es favorable. El historial crediticio se nutre de que tan temprano entre usted al sistema, si cliente de telefónicas con facturas, compañías de seguros, empresas comerciales que reportan al buro; y lo más importante que esas facturas y compromisos sean pagadas a tiempo. El uso de las tarjetas de créditos impactan en un % importante su score crediticio, eso sí siempre y cuando pague a tiempo lo tomado y utilice menos del 50% del monto aprobado.

Pregunta: ¿Qué es más favorable para mí, manejar mis finanzas con una cooperativa o con bancos?

Respuesta: Ambos sistemas son favorables; elegir una u otra dependerá de cuáles son sus necesidades para manejar sus finanzas (ahorros, financiamientos, tarjetas de

Pregunta: ¿Cuánto es el porcentaje del sueldo que se debe ahorrar? ¿y cómo crear una cultura de ahorro?

Respuesta: Hay varias recomendaciones para ahorrar, el plan 50-20-30: 50 % gastos corrientes o básicos, 20 % gastos personales, 30 % ahorros. Sin embargo creo que el mejor % a ahorrar dependerá de sus propósitos (emergencias, vacaciones, estudios, inversiones, y todo lo que usted sueñe, desee), si así lo planifica verá cómo va a reducir sus gastos, o aumentar ingresos, su plan lo motivará. Todo esto lo llevará directo a crear la ¨cultura de ahorros¨, sin dudas.

Pregunta: ¿Es recomendable cancelar tarjetas de créditos para aumentar score?

Respuesta: Es todo lo contrario, al cancelar tarjetas de créditos baja su score crediticio. Converse con su oficial de negocios a ver si le ofrece alguna solución favorable.

Pregunta: ¿Cuál es la forma más efectiva del uso de la tarjeta de crédito?

Respuesta: Utilizarla como medio de pago y nunca financiar ni sobregirarse. Conocer y manejar bien las fechas de corte y de pago, utilizar máximo el 50 % del monto aprobado de ese modo no compromete su capacidad de pago y/o de endeudamiento. Aprovechar las ofertas de descuentos que algunas ofrecen, utilizar (no dejar vencer) los puntos, millas, estrellas, etc. que va ganando en la medida en que la va utilizando.