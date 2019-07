Conexiones épicas para incrementar el compromiso

Un concepto que ha captado la atención de líderes a nivel mundial y que no pasó desapercibido para los líderes empresariales dominicanos, se trata de EPIC, un acrónimo que nos hace un llamado a procurar conexiones sencillas, personalizadas y controladas “easy, personalized, and in-control connections” y sí, no es principio exclusivo para usarse con clientes, lo cierto es que ha tomado mayor relevancia para aplicarlo internamente con nuestros colaboradores.

Y es que lejos de la realidad que muchos líderes de recursos humanos dominicanos refieren respecto al escaso patrocinio de los líderes y la pobre inversión en tecnología que reciben para su gestión, hay retos que no necesariamente implican una gran inversión monetaria; hablamos de diseñar una Experiencia realmente humana para nuestros colaboradores.

Al hablar de experiencia humana es fácil caer en el error de pensar en beneficios y compensación; la Experiencia Humana tiene una connotación aún más sencilla, es volver a las raíces y sensibilizar a cada uno de nuestros colaboradores respecto al sentido e impacto que genera su accionar, no solo para la organización, sino, para toda la cadena de valor y por supuesto los clientes.

Las empresas que han sido exitosas en visibilizar este valor han visto importantes retribuciones en compromiso, retención y por supuesto productividad e incremento en ingresos por encima de sus pares.