El Sur está ante la oportunidad de convertirse en una región modelo

Cándida Acosta

candida.acosta@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Haber creado la Fundación Sur Futuro le ha dado a doña Melba Segura de Grullón la satisfacción de contribuir con un mejor desarrollo educativo, ambiental, hidrológico y social en República Dominicana. Sobre estos temas habló para el encuentro Listín Diario en la Globalización, que coordina el economista Juan Guiliani Cury para esta sección de Economía & Negocios.

¿Por qué y cuando nace la Fundación Sur Futuro?

Sur Futuro nace en noviembre de 2001. Este año cumplimos 18 años de trabajo. ¿El por qué tiene su historia? El sur es mi región natal. Nací en Padre las Casas, Azua. En ese entonces, era una importante zona productora de café, y mi padre formaba parte de esa raza de hombres y mujeres apegados a la tierra y a los valores patrios con preocupaciones que iban más allá de su propia finca y junto al día a día discutían los más importantes problemas políticos y sociales nacionales e internacionales. Todavía está presente en mí el olor a leña y el calor del fuego en las noches cuando se reunían todos en la finca como en una familia a compartir noticias e historias fantásticas, incluyendo muchos de los perseguidos por sus ideas políticas que encontraron refugio en esas montañas.

¿Cuál fue la motivación de usted para crearla?

Viví mi primera infancia en contacto con la realidad de la plantación cafetalera y en una época en que se luchaba por la construcción de una democracia, en la cual estuvo involucrada toda mi familia. Fui una voraz lectora y esos dos ingredientes despertaron en mí la sensibilidad ante los problemas de la gente de mi región, sin energía eléctrica, sin agua potable y con limitadas oportunidades de educación. Salí por razones familiares a residir y estudiar a Puerto Rico y, al retornar, sentí un gran impacto al ver mucha de la gente de mi infancia como suspendida en el tiempo. Ahí tomé la decisión de hacer algo por mi región, mi pueblo, mi gente y agradecer a la vida por todas las oportunidades que me ha brindado.

“ “Se identifica la Región Sur como una zona de concentración de la pobreza, pero la provincia más pobre del país no está en la región sur”.. ”

MELBA SEGURA DE GRULLÓN Pte. Fundación Sur Futuro.

¿Cuáles son los objetivos de la Fundación?

Nuestra meta es contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones en pobreza de la Región Sur y de todo el país, creando oportunidades para que la gente conozca y aproveche sus potencialidades y puedan combatir por ellos mismos la pobreza y la marginación siempre con nuestro apoyo.

¿Cuáles son los principales proyectos?

Cuando cumplimos 15 años trabajando en la Región Sur, entendimos que también en otras regiones del país habían comunidades donde se necesitaba trabajar y gracias a Dios, el trabajo de la Fundación ha podido llegar a más de 146 comunidades en todo el país.

¿Puede citar ejemplos?

Sur Futuro ha sido pionera en la promoción de modelos de trabajo en los territorios de las cuencas hidrográficas, donde nacen los ríos que llevan agua a los pueblos y las fincas. En ese trabajo se combina el uso ordenado de los recursos naturales con el desarrollo de las personas a partir de una visión ecosistémica. Esto permite que la gente pueda superar sus condiciones de pobreza a la vez que se preservan los medios de vida que están conectados directamente con la naturaleza, como son la tierra, el agua, las plantas y los árboles.

Siguiendo ese modelo de trabajo integral con la visión puesta en armonizar el desarrollo con la protección de nuestras fuentes de agua, en estos primeros años, Sur Futuro:

ï Inauguró el vivero agroforestal más grande del país, con 19,500 metros cuadrados, donde se producen anualmente más de 4 millones de plantas de café para la reforestación y protección de suelos de montañas.

ïHemos producido más de treinta y un millón de plantas forestales, frutales y de sombra en nuestro vivero en Padre Las Casas.

ïAcompañamiento y fortalecimiento a más de 300 organizaciones comunitarias de base y de segundo grado en el Sur del país.

ïHemos promovido y fortalecido Comités de Cuencas en las provincias de Azua, San Juan y La Vega para las cuencas de los ríos: Las Cuevas, Grande o Del Medio, Yaque del Sur y Los Baos.

ïHemos beneficiado a cientos de productores con sistemas de riego instalados en distintas comunidades.

ïHemos brindado apoyo técnico y financiero para invernaderos.

ïHemos sembrado más de 4 millones de árboles en la reforestación de más de 60,000 tareas de tierra, especialmente en suelos degradados de montañas.

ïHemos otorgado microcréditos en más de 50 comunidades del Sur, facilitando el emprendimiento a microempresarios.

ïHemos desarrollado la primera cartera de préstamos para la adaptación al cambio climático.

ïHemos construido varias mini hidroeléctricas para llevar energía por primera vez a más de 500 familias de las zonas de montaña más apartadas del país.

ïHemos instalado más de 500 sistemas de energía solar en viviendas rurales, más de 60 sistemas de refrigeración solar en pequeños negocios y en escuelas para conservar los alimentos del desayuno escolar.

ïHemos instalado sistemas solares de iluminación en numerosas escuelas para abrir las clases nocturnas de alfabetización.

ïSe construyeron más de 1,200 estufas eficientes para aliviar el trabajo de la mujer rural en la cocina a la vez que se ahorra leña y se reduce la presión sobre los recursos del bosque.

ïHemos trabajado la conciencia ambiental a través de Diplomados de Educación Ambiental en todas las regiones del país, formando a más de 1,074 docentes y líderes comunitarios, de manera directa y de manera indirecta; 4,350 estudiantes y 371 líderes comunitarios, en educación ambiental y cambio climático.

Usted ha hablado de una novedad , ¿cuál es?

Una novedad actual es que estamos trabajando en la elaboración de proyectos enfocados en los recursos costeros marinos, eficiencia energética y de microfinanciamientos para la adaptación al cambio climático, la gestión integral de recursos hídricos y el desarrollo equitativo de mujeres vulnerables.

Un proyecto para preservar el nacimiento del río Ozama, en la microcuenca de Máyiga, Monte Plata, con financiamiento de Coca Cola Company, que promueve la siembra de bosques productivos de cacao y plantas nativas como la amapola. Otro proyecto importante es el de la protección de la microcuenca del río Los Baos, que alimenta la presa recién construida de Las Dos Bocas. Este proyecto cuenta con el financiamiento de la Cooperación Española y es coejecutado con las instituciones Humanismo y Democracia, CESAL. Estamos muy entusiasmados con el Premio Ecológico a la Siembra de Agua. Este año en su sexta convocatoria.

¿Cuáles considera los principales problemas de las comunidades del Suroeste?

En sentido general, el panorama de la Región Sur presenta un alto porcentaje de la población con necesidades básicas aún insatisfechas. No obstante, podemos ver con optimismo la oportunidad de lograr por primera vez un desarrollo armonioso con el medio ambiente debido a que los recursos naturales del Sur se mantienen en mejores niveles de conservación que en otras regiones del país. En el sur, la mayor parte de las tierras y las costas son parte, o están relacionadas de alguna forma, con las áreas protegidas. Esto no se da a esos niveles en otras regiones del país, por lo que el Sur está ante la oportunidad de convertirse en una región modelo del desarrollo sostenible donde el bie-nestar humano no se logre sacrificando nuestra hermosa naturaleza.

Sin fines de lucro

La Fundación depende de las alianzas y de los donantes. Participa en concursos y convocatorias, recibe aportes privados y dispone de fondos propios.

Alianzas

Los fondos de cooperación son cada vez más escasos, lo que hace cada vez más necesarias las alianzas locales para unir esfuerzos, voluntades y recursos para lograr nuestros objetivos.

Los recursos

Reciben donaciones del sector privado y recursos provenientes de acuerdos con el sector público. Todos son manejados con rigurosidad y con la consiguiente rendición de cuentas.

Reconocimiento

Gracias a Dios, la rigurosidad y rendición de cuentas es reconocida por organismos nacionales e internacionales que confían en la Fundación Sur Futuro como entidad de desarrollo social.