El BID impulsa en la región la economía del comportamiento

Cándida Acosta

candida.acosta@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Hay jóvenes que desconocen opciones y no siempre tienen la mejor decisión, personas que no tienen las herramientas adecuadas para asimilar informaciones complejas y programas sociales que no llegan como deberían, todo esto muy relacionado a lo que hoy se conoce como la “Economía del Comportamiento” y en lo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha puesto interés para contribuir con la región y el país.

Sobre este proyecto estuvo de visita en el país Carlos Scartascini, quien lidera el grupo de trabajo del BID sobre Economía del Comportamiento. Es el economista principal en el Departamento de investigación y oficina del economista jefe. El autor de siete libros y más de 35 artículos en libros y revistas especializadas explicó que la Economía del Comportamiento lo que hace es incorporar a la economía herramientas de la psicología para una mejor toma de decisiones del ser humano.

La razón de la visita del profesional de la economía y alto ejecutivo del BID al país fue encontrarse con funcionarios del Ministerio de Economía para mantener con esos un diálogo y establecer una transferencia de experiencia en esta rama de la economía.

Acompañamiento

Al conceder una entrevista exclusiva para Listín Diario, Scartascini sostiene que para que las políticas públicas puedan ser efectivas necesitan de acompañamiento y destacó la importancia de tomar en cuenta que la hora de diseñar políticas los ciudadanos no ven las cosas de la misma forma que la ven los políticos. “Tratamos de entender cómo la gente toma decisiones, usando las herramientas de la psicología”, dijo el doctor en economía de la George Mason University, EE.UU., al poner de ejemplo la forma que hay que adoptar y diseñar para que las políticas públicas tengan más efectos.