Aeronáutica Flycana abrirá 44 rutas y 2,000 empleos

Cándida Acosta

candida.acosta@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Una nueva era para la aeronáutica comenzará a regir en República Dominicana a partir de 2020. Se trata de la incursión en el país de una aerolínea que impulsará el mercado de los viajes de bajo costo, traerá una inversión de US$80 millones que inicialmente generará 250 empleos directos y que ampliará hasta los 2,000 nuevos empleos directos.

Fred Jacobsen, con más de 35 años de experiencia en la aeronáutica y haber comenzado en el oficio con un primer puesto en la rampa del Aeropuerto de Bogotá, Colombia, para la aerolínea Lufthansa, dice que “aprendió el negocio desde abajo”.

Sus inicios en la aeronáutica están marcados con el emprendimiento que le surgió en 2008 al unirse a tres emprendedores y fundar la primer aerolínea de bajo costo “Viva Colombia”. Tuvo otras experiencias en Estados Unidos entre las que recuerda su trabajo en DHL y Tampa Cargo, entre otras.

Es a partir de 2018 cuando se contacta con el empresario dominicano Víctor Pacheco y se vincula a Flycana desde febrero de este año. Estima que entre abril y julio la aerolínea comenzará a vender “on line” las reservas para los vuelos internacionales de bajo costo desde y hacia Santo Domingo y Estados Unidos.

Al principio, las rutas se harán con tres aviones. Luego lanzarán un agresivo plan de crecimiento para llegar hasta las 28 aeronaves en 2025. Las rutas iniciales serán Nueva York, Miami, Washington y la región del Caribe. La base de operaciones estará en la capital dominicana.

Los precios bajos

Lo primero es la estandarización de los aviones, el costo unitario por silla, que es muy económico y lo maximizan, dice Jacobsen, al participar en una entrevista para Listín Diario, donde en compañía de Víctor Pacheco informó que en su natal Colombia la aerolínea Viva Colombia dispone la facilidad a los usuarios que no están bancarizados y se les permite que paguen en efectivo, con el código de la reserva impresa, en farmacias o supermercados. “El pasajero paga por los servicios que requiere y crea una tarifa básica para que si lleva una maleta pague por una y el que lleva tres pague por las tres”, explicó. Además como son operaciones “on line”, no pagan comisiones porque no se manejan con agencias de viajes; y tienen alrededor de solo 45 y 50 empleados por avión.

Talleres

La aerolínea desarrollará y cursos de capacitación técnica sobre aeronáutica.

Empleos

Flycana está convencida de que RD requiere de una aerolínea de bajo costo y que va a generar más de 2,000 puestos.

Turismo RD

Considera es una situación coyuntural las campañas negativas por muertes de turistas. Fomentarán la capacitación Avión 320 de Flycana. Las rebajas pasarán de un 45%. Fuente externa