Sigue estancada discusión sobre reajuste de salarios

Sergio Cid Solano

sergio.cid@listindiario.com

Santo Domingo, RD

La discusión sobre el aumento de los salarios mínimos del sector privado no sectorizado sigue estancada en el mismo punto desde hace meses, ya que ninguno de los sectores cede a su posición, por lo que no logran ponerse de acuerdo.

Por un período de casi cuatros horas, empresarios, sindicalistas y Gobierno se reunieron ayer en busca de consensuar acerca del incremento en los salarios, que como establece la ley debió aprobarse el pasado mayo, sin llegar a ninguna conclusión por lo que pospusieron el encuentro para el próximo martes, a las 10:00 de la mañana, en el Ministerio de Trabajo.

Mientras, los empresarios piden un aumento de un 10% y la reclasificación de las empresas conforme a la Ley 187-17, los sindicalistas proponen un 25% de incremento salarial y que se discuta el tema de la reclasificación 120 días después de haber sido aprobado el incremento.

El presidente de la Confederación de Patronos de República Dominicana (Copardom), Juan Alfredo de la Cruz, manifestó que ya no se puede dar más largas al tema de la reclasificación de las empresas e indicó que en el encuentro de hoy no se tocó el tema del porcentaje a aumentar a los salarios mínimos del sector privado no sectorizado.

Asimismo, el presidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos, manifestó que a pesar de sostener varias reuniones por separado todavía las partes no se ponen de acuerdo por el tema de la metodología que se utilizará para reclasificar a las empresas.

“No hay ningún acuerdo concreto sobre eso y es lo que ha dificultado que se pueda decidir sobre el aumento salarial, ya que los empreasarios insisten en el tema de la reclasificación y ya hemos dicho que eso representa un bajón en los sueldos”, dijo.