Concluye sin acuerdo reunión sobre aumento salarial; continuarán diálogo el próximo martes

Sergio Cid Solano

Santo Domingo, RD

Tras casi cuatro horas manteniendo reuniones por separado empresarios y trabajadores concluyen discusión sobre el aumento salarial sin llegar a un acuerdo.

El diálogo fue pospuesto para el próximo martes a las 10:00 am en el Ministerio de Trabajo.

El presidente de la Confederación de Patronos de República Dominicana (Copardom), Juan Alfredo de la Cruz manifestó que ya no se puede dar más largas al tema de la reclasificación de las empresas e indicó que en el encuentro de hoy no se tocó el tema del porcentaje a aumentar a los salarios mínimos del sector privado no sectorizado.