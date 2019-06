Panamá busca multidestino con RD, Colombia y Costa Rica para chinos

EFE

Panamá

Una propuesta para impulsar un intercambio multidestino con Colombia, Costa Rica y República Dominicana es una de las estrategias que analiza Panamá para atraer a más turistas de China, afirmó este miércoles el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gustavo Him.

La entrada de visitantes del país asiático a Panamá creció como resultados del establecimiento en junio de 2017 de las relaciones diplomáticas con China, por lo que se contempla a futuro conexiones con estos tres países, así como rutas de cruceros en el Caribe y Pacífico.



"Colombia al igual que Costa Rica y República Dominicana están interesadas en el mercado chino, y es que a este mercado se le tiene que ofrecer un multidestino, porque viajar de tan lejos puede ser bueno, pero si ofreces un multidestino das algo adicional", señaló Him.



Sostuvo que "es obligatorio" que Panamá piense en China como potencia de turismo mundial, dado que según la Organización Mundial del Turismo (OMT), es el mayor mercado emisor de turistas del mundo y clasifica entre los cinco países con mayor índice de gastos.



"El potencial que tenemos para China es muchísimo, y hay que atenderlo de una forma diferente, debido a que cuando se activa se obtiene resaltados masivo", mencionó.



La entrada de chinos de Panamá hasta marzo de este año creció en un 30 %, aseveró Him, quien presentó un informe de gestión de los cinco años de Administración del presidente panameño, Juan Carlos Varela, que finalizará el próximo domingo.



En 2017 la República Popular China designó a Panamá como "Destino Turístico Aprobado", reconocimiento que permite destacar los atractivos de naturaleza, cultura e historia a los habitantes del gigante asiático.



El administrador destacó Panamá ya cuenta con un vuelo directo de Air China que conecta Pekín con Ciudad de Panamá, y que ya se está en negociación con China Eastern Airlines para otra ruta.



"El turismo de negocios, como el de recreo, es un fundamental para nuestro país. Antes solo nos enfocábamos en mercados tradicionales como Latinoamérica, pero ahora tenemos" que ver y aprovechar "oportunidades en otras latitudes", dijo.



El administrador de la ATP informó que entre julio de 2014 a marzo de 2019 llegaron a Panamá 11,7 millones de turistas por los diferentes puertos de entrada al país, la mayoría procedentes de Estados Unidos, Colombia y Brasil, España y Alemania.



Esto representó un incremento de 978.353 turistas en comparación al período comprendido de enero del 2009 a junio del 2014, de acuerdo con la ATP.



Him reconoció que las cifras se vieron un tanto afectadas sobre todo por la crisis económica de Venezuela y la competencia de otras naciones vecinas cada vez más fuerte en su turismo.



En el informe, Him también destacó la creación del Fondo de Promoción Turística, al que se ha desembolsado unos 10 millones de dólares -del total de 20 millones que le corresponden- para su presupuesto anual, destinados a la campaña de publicidad internacional del país.



Así como las acciones en promoción local e internacional a través de campañas turísticas, ferias en el exterior, promoción de destinos en plataformas digitales y el apoyo en las ferias culturales y congresos.



El turismo representa alrededor del 10 % del producto interior bruto (PIB) de Panamá, uno de los países más dinámicos de la región, que en 2018 experimentó un crecimiento económico del 3,7 %.