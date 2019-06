Aseguran que posible presión de Odebrecht –Tecnimont pudiera generar una nueva crisis de energía

Cándida Acosta

Santo Domingo, RD

Una nueva situación amenaza con llevar al sector eléctrico nacional a otra crisis, que desde inicios de este mes se ha reflejado en un aumento de los apagones en las distintas áreas de concesión de las tres distribuidoras (Edenorte, Edesur y Edeeste). Las interrupciones tienen su origen en una supuesta “presión” de la empresa Odebrecht que construye la Central Terminal Punta Catalina, que aporta un combustible más barato al sistema, en interés de que el Gobierno les exonere el pago de US$220,000 por cada día de atraso en la entrega de las plantas, establecida como penalidad y asumida de manera contractual para terminar la obra.

No obstante, pese a que una fuente del sector aseguró que esa podría ser la causa de un nuevo conflicto entre Odebrecht-Gobierno, esta redactora quiso asegurarse de la base primaria y conversó con el administrador general de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, el economista Jaime Aristy Escuder, quien rechaza que esto pueda estar ocurriendo tras asegurar que solo “se está en fase de ajustes importantes en la Unidad 1 para pasar las pruebas de aceptación y aceptabilidad”.

Aristy Escuder dijo respecto a los apagones que he ahí la importancia de tener a Punta Catalina en línea, ya que solo la primera unidad representa el 15% de toda la demanda.

Recientemente Aristy Escuder junto a otras autoridades del sector eléctrico anunciaron que se había alcanzado un acuerdo con el Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella que construye las generadoras a carbón que aportarán al sistema 720 megavatios en conjunto, para lo cual se había creado un Fondo Contingente de USS$336 millones que se serían entregados por el Estado en dos partidas, conforme al cumplimiento del cronograma de entrega.

Con el Fondo Contingente el Estado se asegura el flujo de recursos para que el Consorcio pueda culminar la obra que tiene un costo inicial de US$1,945 millones y con la penalidad de US$220,000 por cada día de retraso para que se haga en el tiempo programado. Odebrecht-Tecnimont-Estrella reclama al Estado US$708 millones adicionales, por costos y atrasos no determinados, lo que ha ocasionado que ese conflicto se dirima en arbitraje internacional.

Aristy Escuder explica por qué no ha entrado Catalina

El economista Jaime Aristy Escuder negó que Odebrecht esté presionando y asegura que Punta Catalina no ha entrado al sistema porque se están haciendo pruebas muy rigurosas de aceptación y confiabilidad, se están haciendo los ajustes necesarios para poner las plantas de uso manual a uso totalmente automático.

“Lo que se ha estado haciendo es ajustando equipos que estaban operando manual para que puedan operar en automático y de esa forma poder llevar a cabo satisfactoriamente las pruebas de aceptación y confiabilidad, pruebas implica que se va a evaluar el nivel de eficiencia y confiabilidad la unidad número 1, nivel de eficiencia que se combina con equipos de control de emisiones de gases y que implica la presencia de expertos internacionales para verificar el cumplimiento de esas pruebas”, explicó.

Sostuvo que es necesario ejecutar varias actividades para llegar a las pruebas y llevarlas a un punto estable para luego poner la planta “en línea”.

Reiteró que si Catalina estuviera en línea los cortes de energía fueran mucho menores, debido a que solo una unidad representará el 15% de la demanda, por lo que se necesita entender que hay que hacer todos los ajuste necesarios para ofertar un servicio de forma estable y continua en los próximos años. “Son muchísimo equipos y el Consorcio no ha logrado establecer la secuencia definitiva de todos los ajustes que hay que hacer y por eso se ha tomado más tiempo de lo normal. Vamos a ver si la semana que viene ya se tiene concluido los ajustes que se están haciendo a tres válvulas de la tubería de presión de vapor, y estaríamos más cerca del encendido y la entrada en línea de Punta Catalina y su aceptación para las pruebas de aceptación y aceptabilidad.

Respecto al contrato que planea penalidad, Aristy Escuder reafirmó que eso está totalmente establecido por Catalina y los compromisos que el Consorcio debe cumplir y por tanto está bajo su responsabilidad porque es un contrato “llave en mano”, en el que también la CDEEE tiene derechos bien establecidos que es recibir las dos 2 unidades en el plazo determinado.

No se puede quitar penalidad porque el arbitraje comenzará el 12 agosto de este año, no hay presión que valga. “Lo que he dicho es lo correcto. Se ha estado en una fase donde se están haciendo ajustes importantes a diversos equipos y partes de la unidad número 1para colocarlos totalmente en operación automática para pasar las pruebas de aceptación y confiabilidad. Esa es la causa fundamental”, recalcó Aristy Escuder.

Generación

De acuerdo a los datos preliminares del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) hoy sábado solo había 16 plantas disponibles y la mayoría de ellas con generación térmica (combustibles fósiles). Las plantas que se encuentran disponibles, según el OC, que publica los datos del SENI en tiempo real son Los Orígenes fuel oil, las tres plantas Estrellas del Mar, AES Andrés emergencia está en indisponibilidad parcial, con 86 megavatios; La Vega, Metaldom, Pimentel, Quisqueya, San Pedro y San Pedro Bio Energy.

Están en indisponibilidad parcial tanto las generadoras térmicas, que usan combustibles convencional, como hidroeléctricas, por efecto de la sequía, San Pedro, Puerto Plata 1 y 2, San Lorenzo, Jiguey, Aguacate 1 y 2, Pinalito, Monción 1 y 2, Baiguate, Rincón, Palomino1, Los Toros, Pinalito, San Felipe, San Felipe CCI, San Felipe VAP, Río San Juan, Punta Catalina, CESPM 3, Los Mina 5 y 6, Estrella del Mar, Los Orígenes Power Plant Gas Natural, Monte Plata Solar y Monte Cristi Solar.

Este viernes 21 estaban indisponibles San Juan, San Lorenzo, San Pedro de Macorís, Haina Turbo Gas, Palenque, CESPM 3, Monte Río y San Felipe. La mayoría de plantas indisponibles el 21 de este mes fueron por orden administrativa, mantenimiento mayor y por gestión de combustibles.

La generadora AES Andrés era de 281 megas, DPP 150 e Itabo megas 253 megas. Los Mina 6 estaba esta tarde fuera por mantenimiento por 24 horas. Según el OC la demanda de energía era de 2,245.72 megas poco antes de las 3:00 pm, lo que se atribuye al fuerte calor.

Este viernes, la demanda de energía fue de 2,387.9 megas y había una potencia no servida de 120.05 megas y una reserva caliente de 204.76 megas, que daba para cubrir el déficit y todavía quedar 84 megas como reserva.

Apagones

Actualmente, hay “gestión de demanda” (apagones) en todo el territorio nacional hasta en circuitos de 24 horas luz, en momentos en los que Punta Catalina cumple el martes un mes que fue sacada de servicio por ajustes en los sistemas y período de prueba y 21 generadoras se encuentran en indisponibilidad parcial. Recientemente, Itabo 1 y 2 fueron afectadas por una manta de sargazos.

De acuerdo a los datos del OC del SENI, las distribuidoras Edenorte había mejorado su déficit de generación coordinada pasado el mediodía, al igual que Edesur, pero Edeeste lo aumentó. No obstante, las distribuidoras no están demandando la suficiente energía, ya que el dato registrado en Edenorte es de un máximo de 37.3%, en Edesur 33.3% y en Edeeste no pasa de 30%. Ayer era un 29.8%.

Este viernes 21, la gestión de demanda de Edenorte fue de 27.6, en Edesur 29.3 y en Edeeste 26.8%, lo que quiere decir que Edesur dio más apagones.

Esto ocurre sin que se registre un evento mayor ni en transmisión ni distribución. En mayo pasado, se registraron 12 eventos relevantes: 9 por generación y 3 por transmisión.

La producción de energía

En el país el sistema eléctrico nacional se encuentra diversificado. La generación con fuel oil #6 es de un 37%, un 27.8% se genera a gas natural, 6.5% con fuel oil #2, 12.9% a carbón, 6% hidroeléctrica, 0.8% solar, 1.2% a biomasa y 7.7% eólica.