"El turismo es el nuevo petróleo para Colombia"

EFE

Londres

La presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, aseguró este martes que el sector turístico es el "nuevo petróleo" para su país.

En declaraciones a Efe, Santoro, directiva de la entidad encargada de promover las inversiones, las exportaciones no tradicionales, el turismo y la marca Colombia, destacó ese sector como uno de los más punteros de la región y subrayó que su crecimiento tiene que tratarse con "responsabilidad".



Santoro hizo estas declaraciones en el evento para atraer inversión extranjera Inside Out, que este año celebra su octava edición en la capital británica, y en el que también participa el presidente de Colombia, Iván Duque, de visita en Europa para promocionar su país.



En ese sentido, Santoro hizo hincapié en que Colombia "está lista" para ofrecer tanto al turista como al inversor extranjero todo lo que puede necesitar.



En términos comerciales, explicó que el Gobierno de Duque, quien comenzó su mandato en agosto de 2018, está trabajando sobre cinco pilares fundamentales que son la productividad, la competitividad, la inversión, el emprendimiento y las nuevas fuentes de crecimiento.



Además, Santoro celebró el crecimiento de la inversión extranjera en el primer trimestre de 2019, un periodo en el que aumentó un 68,4 % respecto al mismo periodo que el año anterior.



En este sentido lamentó que antes de la llegada de Duque al Ejecutivo la clase empresarial tenía en Colombia unos gravámenes "que no le permitían ser atractiva para la inversión".



Pero, gracias a la nueva ley de financiamiento que ha ofrecido "seguridad financiera", el país ha logrado "beneficios para los distintos sectores" que han permitido ese crecimiento exponencial en la inversión.



Santoro se mostró muy satisfecha con la acogida del evento Inside Out, que este año se celebró por primera vez de forma conjunta con la Bolsa de Valores de Colombia y con Procolombia, y en el que participaron 300 personas, cerca del doble que en su edición de 2018.



La colombiana calificó a Londres como el "epicentro financiero de Europa" y aseguró que no teme las consecuencias del "brexit" porque Colombia y el Reino Unido se encuentran en "su mejor momento".