La prohibición de los cruceros a Cuba afecta a casi 800,000 reservas

EFE

Miami (EE.UU.)

Casi 800.000 reservas de cruceros se han visto afectadas por la decisión del Gobierno de Estados Unidos de prohibir "sin advertencia alguna" los viajes a Cuba, informó este miércoles la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA en inglés).

En una declaración enviada a Efe, CLIA informa de la medida que entró en vigor hoy sin hacer un cálculo de los daños económicos ni juicios de valor, aunque sí resalta que afecta a unos viajes "previamente aprobados" por el Gobierno estadounidense.



"Sin advertencia, los miembros de CLIA están obligados a cancelar todos los cruceros a Cuba de manera inmediata", dice la declaración enviada por CLIA.



La asociación indica que hay casi 800.000 reservas para viajes programados o ya en marcha a las que la decisión anunciada el martes ha afectado.



"Todas esas reservas se hicieron bajo un permiso general previamente emitido por el Gobierno de Estados Unidos (durante la Presidencia de Barack Obama) que autorizaba los denominados viajes 'de pueblo a pueblo' a Cuba", señala CLIA.



Esos viajes grupales y con fines culturales y recreativos eran uno de los tipos a los que los estadounidenses podían acogerse para visitar Cuba de manera legal durante el deshielo de las relaciones entre ambos países que comenzaron Barack Obama y el entonces presidente cubano, Raúl Castro, a fines de 2014.



El primer crucero autorizado a viajar a Cuba desde Estados Unidos en más de 50 años, el Adonia, de Fathom, una filial de Carnival, zarpó de Miami el 1 de mayo de 2016 con destino a La Habana.



Bajo las nuevas regulaciones, viajar a Cuba en crucero desde Estados Unidos es "ilegal", dice CLIA, que dice no tener control alguno sobre la situación creada a partir de esa prohibición y sentirse "sinceramente apenada" por los pasajeros que estaban deseando viajar a los destinos que habían reservado.



Las grandes compañías de cruceros, que el martes optaron por decir que estaban evaluando el alcance de las medidas, hoy comunicaron a sus clientes que no pueden enviar barcos a Cuba y que están buscando alternativas a ese destino.



Ninguna ha informado por ahora de qué destino será el sustituto.



Carnival Corporation, la principal compañía de cruceros del mundo, envió un comunicado a Efe en el que afirma que los barcos de Carnival Cruise Line y Holland America Line ya no tienen permiso para tocar puertos en Cuba y lo mismo le sucede a Seabourn, otra de sus firmas, que tenía previsto iniciar viajes a la isla en noviembre de este año.



Los viajes a Cuba de Carnival le han costado además dos demandas judiciales en Miami por parte de particulares que son los herederos de las familias propietarias de instalaciones portuarias cubanas que fueron confiscadas tras el triunfo de la revolución en 1959.



Esas demandas son posibles tras la activación de algunos títulos de la ley Helms Burton por parte de la Administración Trump.



Los títulos III y IV no entraron en vigor cuando en 1996 lo hizo la ley que refuerza el embargo a Cuba. Todos los presidentes desde Bill Clinton a Barack Obama los mantuvieron en suspenso.



La compañía Virgin Voyages, que se preparaba para enviar cruceros a Cuba desde Miami, también respondió a una consulta de Efe por la situación creada a partir de la decisión de la Administración Trump.



"Estamos decepcionados por esta decisión", señala una declaración de la compañía del magnate británico Richard Branson.



Virgin Travel está consultando con CLIA y las autoridades reguladoras para evaluar cómo estos cambios pueden impactar en los itinerarios que hacen escala en Cuba.



En noviembre del año pasado Virgin Voyages anunció que en el año 2020 recalará en La Habana con su buque "Scarlet Lady", que está en construcción en un astillero italiano.