Tras los podcasts, el New York Times se lanza a la televisión

AFP

Nueva York, Estados Unidos

Tras su exitoso podcast "The Daily", el New York Times prosigue su diversificación y se lanza a la televisión con un programa semanal que sigue a sus periodistas en el terreno.

Inaugurado en febrero de 2017, cada episodio de "The Daily" es escuchado en promedio dos millones de veces, lo cual lo ha tornado uno de los 10 podcasts más populares de Estados Unidos.

Capitalizando su marca, conocida mundialmente, el New York Times multiplica los nuevos proyectos, que deben contribuir a la viabilidad de un modelo económico que mantenga la influencia del prestigioso diario.

"The Weekly", cuya primera emisión será difundida el domingo por el canal de cable FX (ahora filial de Disney), y al día siguiente en la plataforma de video Hulu (tambén filial de Disney) es la primera incursión del periódico en el mundo de la televisión.

El NYT es también el primero de los grandes diarios estadounidenses que lanza un programa de reportajes, aunque medios como Buzzfeed o Vice, presentes únicamente en línea, ya lo han ensayado.

"The Weekly", que también sería difundido en el extranjero, es producido de manera conjunta con Left/Right, una productora que asegura la parte técnica del proyecto, dijo a la AFP Sam Dolnick, a cargo de los proyectos periodísticos de audio y video del New York Times.

El departamento de video del diario, que produce contenido para el sitio web del periódico, no fue asociado al programa, precisó Dolnick.

Cada episodio, que dura una media hora, parte del momento en que los periodistas comienzan una investigación, y los sigue paso a paso.

"Las personas quieren saber quiénes son los periodistas que cuentan esas historias", explicó Dolnick. "¿Cómo se enteran de lo que saben? ¿Cómo lo confirman?"

Pero Dolnick asegura no obstante que "The Weekly" no es un programa "sobre la manera en que el New York Times crea un periódico", sino "un foco sobre los grandes temas de actualidad".

- "Ampliar nuestra audiencia" -

La mayoría de los temas escogidos ya han sido tocados en uno o varios artículos del New York Times, pero algunos no tendrán una versión texto.

La primera emisión investiga los métodos dudosos de una escuela de Louisiana que envía cada año a alumnos desfavorizados a las mejores universidades estadounidenses.

El objetivo principal de este nuevo proyecto es dirigirse a un público "que no necesariamente lee el New York Times, ampliar nuestra audiencia y ayudar a las personas a comprender lo que son, para nosotros, los temas importantes", según Dolnick.

La contribución de periodistas de la redacción, otro punto en común con "The Daily", muestra una evolución de sus tareas, que se aceleró en estos últimos cinco años.

Antes, los periodistas tenían un solo rol, "escribir artículos", explica Dolnick. "Hoy ven su trabajo de una manera diferente".

El responsable asegura que la recepción del programa "The Weekly" en la redacción ha sido favorable. "Quieren estar en él. Quieren que todo el mundo vea sus grandes historias, que tengan un impacto".

El New York Times tiene otros proyectos de televisión en curso, sobre todo "Modern Love", una adaptación para la plataforma Amazon, bajo forma de ficción, de una rúbrica del diario dedicada a las relaciones amorosas y escrita por los lectores.

El grupo también trabaja en una serie documental titulada "Diagnosis" (Diagnóstico), derivada también de una rúbrica de la revista dominical del diario, que presenta el caso de una persona enferma de un mal no diagnosticado, y llama a los lectores a resolver el misterio.