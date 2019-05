Las nóminas públicas reflejan desigualdad entre las instituciones

Sergio Cid Solano

sergio.cid@listindiario.com

Santo Domingo, RD

La desigualdad salarial que existe en República Dominicana no solo se da en el sector privado. Las nóminas públicas de las principales instituciones estatales también reflejan grandes diferencias en un mismo puesto.

En una comparación realizada por este medio entre las nóminas de distintos Ministerios, se evidenció que empleados que desempeñan una misma función devengan un salario mucho mayor en una entidad que en otra.

Tal es el caso de un periodista en el Ministerio de Turismo que gana RD$45,000, mientras que en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, recibe un sueldo de RD$60,000.

Otro ejemplo es el de una secretaria ejecutiva del Ministerio de Hacienda que tiene un rango salarial entre los RD$38,500 y los RD$50,000, sin embargo, el mismo puesto en el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo gana hasta RD$70,000.

Estas son solo algunas comparaciones de las diferencias de los salarios públicos a simple análisis de las nóminas publicadas en los portales institucionales. Para conocer las razones de estas desigualdades, intentamos contactar a las autoridades del Ministerio Administrativo de la Presidencia, pero los esfuerzos no tuvieron resultados.

SEPA MÁS

Portales de transparencia

Banco Central El Banco Central solo tiene las nóminas visibles hasta junio del 2018, lo que evidencia que las mismas no están actualizadas. Salud Pública En el caso de este Ministerio las nóminas colgadas en su portal no se pueden verificar por un error de su sistema. CAASD El portal de esta institución no está disponible.