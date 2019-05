Proconsumidor actuará para que se revise la calidad de tuberías

Jhenery Ramírez

La directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor), Anina del Castillo, expresó que el uso de tuberías de baja calidad puede causar deformaciones y grietas en las construcciones, por lo que la entidad abogará por la revisión de la normativa dominicana de estas fontanerías.

Del Castillo se refirió al tema tras una publicación del Listín Diario en la que autoridades de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) denunciaron que cinco empresas chinas están fabricando tuberías de plástico sin las normas requeridas y que estas carecen de la calidad que se necesita para el sector construcción.

La funcionaria informó que en Proconsumidor se han recibido reclamaciones inmobiliarias cuyos temas han sido por filtraciones, un problema muy recurrente y que podría estar relacionado al uso de tuberías de baja calidad. “Es importante destacar que el adecuado desempeño de las instalaciones hidrosanitarias que forman parte de la edificación durante su vida útil está vinculada a la selección correcta de los componentes, a la utilización de productos y la ejecución de la obra de acuerdo con el reglamento”, manifestó Del Castillo.

En febrero de este año, Pro Consumidor declaró que retiraría del mercado las tuberías que no tuviesen la calidad establecida y que no cumplieran con los requisitos técnicos que deben estar presente en los procesos productivos para fabricar bienes adecuados. La presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Susy Gatón, comentó que los ingenieros no tienen una entidad que les haga las pruebas, no solo de las tuberías, sino también del acero, el cemento y otros materiales utilizados en las construcciones. Gatón dijo que la entidad que representa no le ha hecho pruebas a las tuberías y no sabe cuáles empresas cumplen y cuáles no con las normas y la calidad requerida, aunque aclaró que la mayoría de asociados de Acoprovi utiliza tuberías PVC de fabricación local, no de compañías extranjeras. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (Aneih), Leonel Castellanos Duarte, consideró pertinente acentuar los niveles de exigencia para mejorar lo que se produce localmente y fomentar una mayor rigurosidad en los bienes importados.

El reglamente técnico RT-008 indica las normas que deben cumplir las tuberías. Cumplimiento Estas normas establecen los criterios para la clasificación de los materiales y acabados.

Las políticas del RT-008 se discuten en el Instituto Dominicano de la Calidad (Indocal).