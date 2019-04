Puerto Plata, retos de un destino que recupera esplendor

Edgar Lantigua

Santo Domingo

Este destino se recupera de forma sostenida y aunque aun no logra los niveles alcanzados en 2000 en cuanto a llegada de turistas por vía aérea, los logros son ostensibles, sobre todo en la recuperación del turismo de cruceros y el anuncio de un nuevo puerto multipropósito que estará operando para 2020.

En 2018, el destino recibió 407,568 turistas por vía aérea y 518,121 en el puerto de cruceros de Amber Cove. De acuerdo con las cifras del Banco Central esto representa un incremento de más de 18% en el arribo de turistas por vía aérea, con relación al punto más bajo del destino en 2011. En el turismo de cruceros el incremento es más espectacular puesto que desde 1984 ese renglón se había reducido a nada.

La generalidad de los actores coincide en que esta recuperación es el resultado del esfuerzo conjunto del Gobierno a través del Ministerio de Turismo y el sector privado, que han articulado acciones para garantizar que la presente década haya sido de recuperación para el destino que marcó el despegue del turismo masivo del país.

Revertir los números de la primera década del presente siglo no ha sido una tarea sencilla, de 745,236 extranjeros no residentes recibidos en 2000, en caída libre la cifra bajó a 346,934 en 2011, marcada principalmente por una rápida caída en el turismo europeo, especialmente Alemania e Inglaterra. En 2012 se inició una lenta y sostenida recuperación del destino que alcanzó picos en 2016 y 2017 con crecimientos de 9.9 y 10.4% con relación a los años precedentes, 2018 no fue tan halagador, lo que se atribuye a factores coyunturales, pero el positivo resultado de los cruceros hace recuperar el esplendor del destino.

Roberto Casoni

El presidente del Clúster Turístico de Puerto Plata y vicepresidente ejecutivo de VH Hoteles, Roberto Casoni, ve con optimismo las expectativas del destino, destacando que anteriormente no se le daba la importancia debida al destino como tal, lo que cambió a partir del momento que surgen instituciones como el clúster, Adompretur y otras. Destaca que muchos de los actores del sector han vivido cada una de las etapas del destino.

Ponderó que una de las cosas importantes ha sido la idea del ministro Francisco Javier García de recuperar el turismo de cruceros que ha creado las condiciones para dar sostenibilidad a la ciudad y el arreglo de la ciudad, del centro histórico, con bares, restaurantes mejorando la experiencia del destino, expectativas de crecimiento con la construcción de un nuevo puerto.