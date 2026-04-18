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Es más alta de lo que quien no la conoce personal, puede pensar. Es más humana de lo que refleja su ‘personaje’ en la pantalla. Y sobre todo, es más fuerte de lo que cualquiera puede imaginar. De hecho, por eso su historia encaja a la perfección entre ‘Los Que No Se Rinden’. Ella es Jessica Pereira. Sí, esa mujer que despierta suspiros entre sus seguidores y, que en algunas ocasiones, también ha sabido enfrentar las críticas de sus adversarios. https://listindiario.com/la-vida/20260309/jessica-pereira-perder-seno-afectado-mi-autoestima-debilitado-mi-fortaleza_896568.html Más noticias en https://listindiario.com/entretenimiento Suscríbete al canal https://www.youtube.com/@EntretenimientoLD?sub_confirmation=1 Síguenos Twitter https://twitter.com/ListinDiario Facebook https://www.facebook.com/listindiario Instagram https://www.instagram.com/listindiario/ Video

VIDEO: Jessica Pereira: “Perder un seno no ha afectado mi autoestima ni debilitado mi fortaleza”

Es más alta de lo que quien no la conoce personal, puede pensar. Es más humana de lo que refleja su ‘personaje’ en la pantalla. Y sobre todo, es más fuerte de lo que cualquiera puede imaginar.

De hecho, por eso su historia encaja a la perfección entre ‘Los Que No Se Rinden’. Ella es Jessica Pereira. Sí, esa mujer que despierta suspiros entre sus seguidores y, que en algunas ocasiones, también ha sabido enfrentar las críticas de sus adversarios.

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