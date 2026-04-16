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La actriz dominicana Sandy Hernández descubrió que interpretar a una estrella viva de la música exige mucho más que saber pararse frente a una cámara; tras asumir la responsabilidad de encarnar a Milly Quezada en la película "Milly, Reina del Merengue", se adentró en la vida íntima de una artista cuya voz ha puesto a bailar a varias generaciones. Durante una entrevista, la actriz confesó que cuando interpretó a Minerva Mirabal en la serie de Disney+, "El grito de las mariposas", pensó que ese sería el gran papel de su vida. Y lo fue, hasta que llegó Milly y la retó en todos los sentidos. https://listindiario.com/entretenimiento/cine/20260416/milly-me-reto-sandy-hernandez-habla-protagonico-filme-milly-reina-merengue_901159.html Más noticias en https://listindiario.com/entretenimiento Suscríbete al canal https://www.youtube.com/@EntretenimientoLD?sub_confirmation=1 Síguenos Twitter https://twitter.com/ListinDiario Facebook https://www.facebook.com/listindiario Instagram https://www.instagram.com/listindiario/ Video

VIDEO: “Milly me retó en todo”, Sandy Hernández sobre su protagónico en filme "Milly, Reina del Merengue"

La actriz dominicana Sandy Hernández descubrió que interpretar a una estrella viva de la música exige mucho más que saber pararse frente a una cámara; tras asumir la responsabilidad de encarnar a Milly Quezada en la película "Milly, Reina del Merengue", se adentró en la vida íntima de una artista cuya voz ha puesto a bailar a varias generaciones.

Durante una entrevista, la actriz confesó que cuando interpretó a Minerva Mirabal en la serie de Disney+, "El grito de las mariposas", pensó que ese sería el gran papel de su vida. Y lo fue, hasta que llegó Milly y la retó en todos los sentidos.

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