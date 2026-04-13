VIDEO: COE disminuye a alerta amarilla al Gran Santo Domingo y declara alerta roja para Puerto Plata
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó bajo alerta roja a Puerto Plata.
En alerta amarilla Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, La Vega, Monte Cristi, Samaná, La Altagracia, Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte (en especial el Bajo Yuna), San José de Ocoa, La Romana, El Seibo, Espaillat,Valverde, Monte Plata, Hato Mayor y San Cristóbal.
En verde se mantienen, Bahoruco, San Juan, Elías Piña, Dajabón e Independencia.