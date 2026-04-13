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Varias calles del sector Gazcue en el Distrito Nacional se encuentran cerradas tras la caída de varios árboles provocadas por las fuertes lluvias registradas la tarde de este lunes. <br /><br />Zonas a oscuras sin servicio eléctrico, obstrucción de las vías públicas, vehículos atrapados, aceras destruidas y residentes llamando a unidades de catastrofes, se observan en las las principales calles afectadas de Gazcue. <br /><br />Varios unidades del Cuerpo de los Bomberos del Distrito Nacional inician los trabajos en las calles que se encuentran cerradas. Video

VIDEO: Unidades del Cuerpo de Bomberos del DN inician los trabajos en las calles afectadas por árboles caídos

Zonas a oscuras sin servicio eléctrico, obstrucción de las vías públicas, vehículos atrapados, aceras destruidas y residentes llamando a unidades de catastrofes, se observan en las las principales calles afectadas de Gascue.

Varias unidades del Cuerpo de los Bomberos del Distrito Nacional inician los trabajos en las calles que se encuentran cerradas.

Mientras cortan los árboles, choferes de los camiones ayudan con las luces de los vehículos, para iluminar las calles que se encuentran a oscuras.

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