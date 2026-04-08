Abinader dice “no hay sistema de drenaje que resista” 400 milímetros de lluvias

El presidente Luis Abinader afirmó este miércoles que ningún sistema de drenaje pluvial está preparado para soportar lluvias de hasta 400 milímetros, en medio de las inundaciones que han afectado gran parte de República Dominicana, incluyendo el Gran Santo Domingo, dejando al menos una niña fallecida y miles de viviendas afectadas.

“Cuando hay una cantidad de 300 y 400 milímetros de lluvias, no hay sistema drenaje pluvial que resista en ninguna parte del mundo”, dijo el gobernante.

