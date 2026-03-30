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Durante el sepelio, sus hijos y nietos, visiblemente afectados, honraron la memoria de don Rizek. Cuyos seres queridos expresaron siempre recordarlo como aquel hombre que dejó huellas y un legado de amor familiar.<br /><br />https://listindiario.com/la-republica/20260330/sepultan-puerta-cielo-senor-cacao-hector-rizek_899867.html Video

Sepultan restos de don Héctor Rizek

Durante el sepelio, sus hijos y nietos, visiblemente afectados, honraron la memoria de don Rizek. Cuyos seres queridos expresaron siempre recordarlo como aquel hombre que dejó huellas y un legado de amor familiar.

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