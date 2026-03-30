Sepultan restos de don Héctor Rizek
Durante el sepelio, sus hijos y nietos, visiblemente afectados, honraron la memoria de don Rizek. Cuyos seres queridos expresaron siempre recordarlo como aquel hombre que dejó huellas y un legado de amor familiar.
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Durante el sepelio, sus hijos y nietos, visiblemente afectados, honraron la memoria de don Rizek. Cuyos seres queridos expresaron siempre recordarlo como aquel hombre que dejó huellas y un legado de amor familiar.
30.03.2026
30.03.2026