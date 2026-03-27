Interior y Policía prohíbe fiestas en playas y venta de alcohol el Viernes Santo

Desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril, Interior y Policía prohibió las fiestas masivas, tanto públicas como privadas, en playas, ríos, arroyos y balnearios durante el asueto de Semana Santa 2026, es decir, desde el domingo 29 de marzo, día de Ramos, hasta el domingo 5 de abril, día de la Resurrección de Jesús.

Asimismo, prohibieron la venta de bebidas alcohólicas el viernes 3 de abril, día en que la Iglesia católica conmemora la pasión y muerte de Jesús.