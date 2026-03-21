Maria Moñitos: Paula Disla nos cuenta como fue todo el proceso de creacion del personaje

Su vida se ha ido tejiendo con hilos del arte y el compromiso social, actriz y abogada especialista en derechos de la niñez, Paula Disla regresa a las tablas, esta vez como productora y directora la obra “La Plaza de la Felicidad”, un espectáculo del “Grupo Sie7e, espacio teatral” y que según sus palabras, transgrede porque rompe tu esquema y porque nadie que lo haya visto puede quedar igual. La pieza sube a escena los días 30 y 31 de agosto en la Sala Ravelo del Teatro Nacional .

Con “La plaza de la felicidad” Disla conjuga su pasión por el arte y el trabajo social. Regresar al teatro, ahora en medio de sus ocupaciones como viceministra de relaciones internacionales del ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), para la actriz es como volver a respirar.