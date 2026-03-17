Patricia Peña: “A veces soñar viene un poco del privilegio socioeconómico”

Patricia Peña es una actriz, comediante y empresaria a la que su sentido del humor le ha abierto muchas puertas. Ahora mismo se está preparando para su próximo evento de stand-up comedy, “Malgusto”, el cual se presentará tanto en el Teatro Nacional el 18 de octubre, como en el Gran Teatro del Cibao el 7 de noviembre.

“Lo más valiente que yo he hecho es ese stand-up, me siento extremadamente orgullosa de “Malgusto, que es la culminación del material ya listo de un año, que es todo este 2025”.