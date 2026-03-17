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Patricia Peña es una actriz, comediante y empresaria a la que su sentido del humor le ha abierto muchas puertas. Ahora mismo se está preparando para su próximo evento de stand-up comedy, “Malgusto”, el cual se presentará tanto en el Teatro Nacional el 18 de octubre, como en el Gran Teatro del Cibao el 7 de noviembre. “Lo más valiente que yo he hecho es ese stand-up, me siento extremadamente orgullosa de “Malgusto, que es la culminación del material ya listo de un año, que es todo este 2025”. https://listindiario.com/entretenimiento/20250923/patricia-pena-veces-sonar-viene-poco-privilegio-socioeconomico_875340.html Más noticias en https://listindiario.com/entretenimiento Suscríbete al canal https://www.youtube.com/@EntretenimientoLD?sub_confirmation=1 Síguenos Twitter https://twitter.com/ListinDiario Facebook https://www.facebook.com/listindiario Instagram https://www.instagram.com/listindiario/ Video

Patricia Peña: “A veces soñar viene un poco del privilegio socioeconómico”

Patricia Peña es una actriz, comediante y empresaria a la que su sentido del humor le ha abierto muchas puertas. Ahora mismo se está preparando para su próximo evento de stand-up comedy, “Malgusto”, el cual se presentará tanto en el Teatro Nacional el 18 de octubre, como en el Gran Teatro del Cibao el 7 de noviembre.

“Lo más valiente que yo he hecho es ese stand-up, me siento extremadamente orgullosa de “Malgusto, que es la culminación del material ya listo de un año, que es todo este 2025”.

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