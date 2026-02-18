Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Videos
Este es el mejor equipo que RD ha llevado al Clásico Mundial, asegura Edwin Encarnación También le pude interesar estos videos: Sergio Alcántara: "Vamos a Seguir batallando" https://www.youtube.com/watch?v=Cscsh42uzF4 Ángel "Aroboy" Santana: "El Escogido es un legado y el legado continúa" https://www.youtube.com/watch?v=PHQYoT5Wyvw Miguel Tejada, Coach de Las Águilas Cibaeñas, Armando el Clasico Mundial https://www.youtube.com/watch?v=K8uUu6SgEtU 10 preguntas rápidas para entender la final entre Escogido y Toros https://www.youtube.com/watch?v=AxCJoL5clt0 ¿Por qué LIDOM anuló un juego entre las Águilas y los Toros? https://www.youtube.com/watch?v=Z9jH4q-GVbc Más noticias en https://www.listindiario.com/el-deporte Suscríbete al canal https://bit.ly/335qMys Síguenos Twitter https://twitter.com/ElDeporteListin Facebook https://www.facebook.com/listindiario Instagram https://www.instagram.com/listindiario/ Video

Edwin Encarnación asegura: "Este es el mejor equipo que RD ha llevado al Clásico Mundial"

El béisbol dominicano ha llevado históricamente equipos de alto calibre al Clásico Mundial de Béisbol. En prácticamente cada edición del torneo, República Dominicana ha sido señalada como una de las principales favoritas a levantar la corona.

Sin embargo, en la antesala del Clásico de este año, ha tomado fuerza la percepción de que el conjunto actual podría ser el mejor que el país ha presentado en la historia del evento.

Avatar del Listín Diario
Listín Diario

Tags relacionados