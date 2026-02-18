Edwin Encarnación asegura: "Este es el mejor equipo que RD ha llevado al Clásico Mundial"

El béisbol dominicano ha llevado históricamente equipos de alto calibre al Clásico Mundial de Béisbol. En prácticamente cada edición del torneo, República Dominicana ha sido señalada como una de las principales favoritas a levantar la corona.

Sin embargo, en la antesala del Clásico de este año, ha tomado fuerza la percepción de que el conjunto actual podría ser el mejor que el país ha presentado en la historia del evento.