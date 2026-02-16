Un riesgo fatal: Pagan hasta US$10,000 para viajar en yola hacia Puerto Rico

En la idiosincrasia de miles de dominicanos permanece implantada la idea de que existe una mejor vida al emigrar hacia Estados Unidos. Esta visión de progreso los empuja a dejar todo en su país, tomar la riesgosa decisión de embarcarse en una pequeña barca y cruzar el Canal de la Mona para llegar Puerto Rico.

Esta representa una de las rutas migratorias más peligrosas del Caribe, la cual continúa cobrando la vida de hombres, mujeres y adolescentes que se exponen a un mar imprescindible con la ilusión de obtener una mejor calidad de vida.