“Dominicana es favorito para ganar el Clásico Mundial de Béisbol”, asegura Stanley Javier

Si hay alguien que sabe sobre Clásico Mundial y de República Dominicana en el torneo, es uno que fue dos veces gerente de la selección criolla, Stanley Javier.

El expelotero, autor de los rosters de Dominicana de las ediciones del 2006 y 2009 para el Clásico, afirmó que ve a su país como el favorito para el venidero torneo, incluso por encima de Estados Unidos y Japón.

“Los tres países son muy buenos. Si comparas a jugadores por jugadores te das cuenta de que no puedes eelgir un país sobre otro tan fácilmente. Pero este año me gusta el balance del equipo dominicano, y me gusta aún más el pitcheo, por esa razón lo doy como favorito”, dijo Javier durante una entrevista para el Listín Diario.

Durante la entrevista, también habló de sus experiencias como gerente del 2006 y 2009, recordando el primero como “maravilloso”, sin embargo, del segundo no tiene una grata experiencia.

“En el 2009 casi no teníamos peloteros. Alex Rodríguez y Albert Pujols se nos lesionaron faltando poco para el torneo, no teníamos primera base natural, y básicamente tuve que a última hora llamar a Luis Polonia porque me faltaban peloteros”, sostuvo Stanley.

Puede ver la entrevista completa en Deportes Listín Diario en Youtube.