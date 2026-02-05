Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La tarde del sábado seis de diciembre, el exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, acudió a ser interrogado a la sede del Ministerio Público para responder ante las supuestas irregularidades cometidas en esa institución durante su gestión. Varias horas más tarde, justo antes que culminará ese día, se confirmó su arresto. Durante los primeros minutos de la madrugada del jueves cinco de febrero, casi dos meses después, los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidieron rechazar su recurso de apelación y mantener los 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción que pesa en su contra.

Santiago Hazim seguirá proceso Senasa recluido en Las Parras

La tarde del sábado seis de diciembre, el exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, acudió a ser interrogado a la sede del Ministerio Público para responder ante las supuestas irregularidades cometidas en esa institución durante su gestión. Varias horas más tarde, justo antes que culminará ese día, se confirmó su arresto.

Durante los primeros minutos de la madrugada del jueves cinco de febrero, casi dos meses después, los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidieron rechazar su recurso de apelación y mantener los 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción que pesa en su contra.

