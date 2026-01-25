Movimiento Justicia en el Jet Set marcha hacia el Palacio Nacional

La protesta convocada por el Movimiento Justicia por el Jet Set para este domingo se desarrolla entre dolor y sed de justicia por los fallecidos el 8 de abril de 2025, tras desplomarse el techo de la discoteca.

Sobrevivientes de la tragedia, familiares de las víctimas con apoyo del Movimiento de la Antigua Orden Dominicana, se dieron cita este domingo a la 1:00 de la tarde con globos blancos y camisetas con fotografías de los fallecidos.