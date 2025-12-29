Familia de mayor del Ejército vinculado al caso de Perla Yokasta dan su versión de los hechos

Los familiares del mayor del Ejército Diego Geraldo Mesa Arismendi, acusado de la muerte de la joven Perla Yokasta Santos Pacheco en el sector Los Guandules, rompieron el silencio para ofrecer una versión que contradice las acusaciones del Ministerio Público.

Según declaraciones de César Augusto Mesa, hermano del oficial, este actuó en legítima defensa tras un intento de asalto por parte de presuntos delincuentes que se trasladaban en una motocicleta, vehículo en el que también se encontraba la víctima de 19 años.