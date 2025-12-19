Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Ramcelis De Jesús "La More": de YouTube a la radio, la televisión y ahora el cine

Un talento que crece con los días, Ramcelis De Jesús (“La More”) da pasos agigantados dentro de los medios de comunicación y el arte de República Dominicana. Actualmente la actriz se destaca en la radio, la televisión y más recientemente en el cine como protagonista de la película “Medias hermanas” junto a Nashla Bogaert.

En este mismo año, De Jesús se unió oficialmente a “Qué Chévere es Saber” y a “Chévere Nights Live”, dos proyectos que aumentaron su exposición como figura. Además de “El Mismo Golpe”, donde está desde hace cinco años.

