Caso Senasa: Facturaban servicios de hemodiálisis a personas fallecidas, según el MP

Los implicados en presunta corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) facturaban servicios de hemodiálisis a personas fallecidas, según el expediente de solicitud de medida de coerción presentado por el Ministerio Público.

Asimismo, el documento detalla que en procesos cardiovasculares realizaban procedimientos quirúrgicos donde reportaban lesiones inexistentes o de tamaño irreal que no podían ser corroborados.