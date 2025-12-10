Santiago Hazim empezó a recibir beneficios y sobornos desde antes de asumir como director de Senasa

Desde antes de ser nombrado como director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, ya se encontraba recibiendo beneficios que formarían parte de la estructura fraudulenta, en perjuicio del Estado dominicano, según precisa el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción.

El documento cita como beneficios vehículos alta gama por parte de empresarios que, a lo largo de su gestión, formarían parte de una supuesta estructura fraudulenta que se benefició del presupuesto del Seguro Nacional de Salud (Senasa), aunque no se especifica el nombre del empresario.