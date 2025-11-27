Estados Unidos usará aeropuertos de San Isidro y AILA en su despliegue contra narcos en el Caribe

El gobierno dominicano autorizó de manera temporal el uso de espacios restringidos en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) para operaciones logísticas de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico

Así lo informó este miércoles el presidente Luis Abinader tras una reunión con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en el Palacio Nacional.