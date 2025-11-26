Jeniré se sobrepuso al desplome del techo en Jet Set

“Me tocó aprender a caminar otra vez. Me tocó enseñarle a mi hijo que todos los días están llenos de posibilidades”.

Han sido algunos de los retos a los que se ha enfrentado Jeniré Mena Martínez, una de las sobrevivientes al desplome del techo de la discoteca Jet Set, el pasado 8 de abril.

La diseñadora de vestuario para cine visitó por primera vez el centro nocturno para celebrar su cumpleaños número 40 junto a dos amigas, sin prever lo que ocurriría después en aquel lunes merenguero, en el que Rubby Pérez animaba a los presentes junto a su orquesta.