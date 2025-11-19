Irene Vallejo: “Comunicación brutalista” cada vez más presente en redes sociales

Sus ojos verdes brillan cuando habla de literatura. Irene Vallejo (España, 1979) sonríe en cada respuesta y transmite una pasión que no oculta: la filología clásica. La vive, la disfruta, la cultiva.

Cada vez que puede, mezcla la actualidad con enseñanzas del mundo antiguo. Por ejemplo, para hablar de la amenaza que puede representar la inteligencia artificial para el pensamiento crítico, inicia con una anécdota de Sócrates.