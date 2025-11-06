La red del regidor Edickson Herrera: Detalles de una operación casi de película

La red de narcotráfico del regidor Edickson Herrera Silvestre movió al menos 376 kilogramos de cocaína hacia el sur de La Florida, en Estados Unidos, según su propia admisión en su declaración de culpabilidad.

El alijo fue transportado en un buque llamado “The Ghost” (El Fantasma) y contenía cocaína que le pertenecía al regidor, pero también a otros narcotraficantes que le habían pagado para que hiciera el transporte.