Regidor del PRM y exgeneral dominicano admiten culpa por narcotráfico en EE.UU.

El regidor Edickson Herrera Silvestre y el general retirado William Durán Jerez llegaron a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y se declararon culpables de tráfico de cocaína, según documentos depositados en una corte estadounidense a los que ha tenido acceso este diario.

En los acuerdos firmados por el regidor Edickson Herrera Silvestre y el general William Durán Jerez se establece el compromiso de cooperar plenamente con las autoridades en la presentación de información, testimonio veraz y completo que incluya documentos, registros y otras pruebas cuando se le solicite.