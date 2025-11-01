Aumentan a ocho las provincias en alerta amarilla por onda tropical activa

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó que elevó a ocho provincias en alerta amarilla, y una en alerta roja, ante una activa onda tropical que provocará fuertes lluvias en parte del territorio nacional.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, sostuvo que se esperan importantes acumulados, y a pesar de que no serán mayores a los ocurridos en noviembre de 2022 y 2023, podrían generarse inundaciones urbanas debido a que los suelos están saturados tras el paso de la tormenta Melissa.