Carlos Peña solicita JCE elimine Personería Jurídica al PRM por narcotráfico

Carlos Peña solicitó a la Junta Central Electoral, JCE, revocar la Personería Jurídica a la organización PRM por entender que esa entidad no es un partido político, sino más bien un Cartel del Narcotráfico que consiguió el estatus legal necesario para participar en procesos electorales que le permitieran llegar al poder para desde allí poner todo el aparato del Estado al servicio del narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos que pretende normalizar en República Dominicana.