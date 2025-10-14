Migración busca salida legal al “cementerio de chatarras” en el Vacacional de Haina

El director general de Migración, respaldado por parte de su equipo directivo, informó que la institución analiza una salida legal al cúmulo de vehículos y motocicletas abandonados en el Centro de Procesamiento de Inmigrantes del Vacacional de Haina, un problema que lleva más de una década. “Estuvimos allá con el señor Burgo Gómez, administrador de Bienes Nacionales. Hicimos un recorrido y estamos analizando el tema legal. Hay vehículos que tienen entre siete y diez años ahí; eso se corroe y genera insalubridad”, explicó el funcionario.