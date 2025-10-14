Migración busca presencia permanente en 31 provincias del país para frenar migración ilegal

Mantener una presencia operativa en las 31 provincias de República Dominicana y el Gran Santo Domingo. Este es el principal objetivo de la Dirección General de Migración (DGM) para continuar con la cruzada del presidente Luis Abinader: frenar la migración haitiana irregular.

Así lo afirmó el director de la DGM, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, al explicar que la institución estaría a punto de alcanzar esa misión, gracias a la ampliación de su cuerpo de agentes migratorios y una doctrina basada en inteligencia y control.