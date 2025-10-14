Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

El vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester se refirió a las 15 medidas que ordenó el presidente Abinader, con las que endureció su política migratoria. Video

Migración busca presencia permanente en 31 provincias del país para frenar migración ilegal

Mantener una presencia operativa en las 31 provincias de República Dominicana y el Gran Santo Domingo. Este es el principal objetivo de la Dirección General de Migración (DGM) para continuar con la cruzada del presidente Luis Abinader: frenar la migración haitiana irregular.

Así lo afirmó el director de la DGM, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, al explicar que la institución estaría a punto de alcanzar esa misión, gracias a la ampliación de su cuerpo de agentes migratorios y una doctrina basada en inteligencia y control.

